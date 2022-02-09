«من كل بلد شجرة» مبادرة لتشجيع السياحة بمرسى علم: «عشان يرجعوا تاني» (صور)

استغل القائمون على إدارة أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، توافد السائحين الأجانب على شواطئ مرسى علم الخلابة، في تسويق وتنشيط السياحة في مصر، بإطلاق مبادرة لمكافأة السائح الذي يزور مصر 6 مرات، بزراعة شجرة بنفسه من أشجار من الفاكهة وتوثق باسمه، ووصل عدد الأشجار التي جرت زراعتها من السائحين بمختلف الجنسيات إلى 1800 شجرة، ومنهم وزراء ومشاهير وشخصيات عالمية يترددون على المنتجع بصفة سنوية.

«من كل بلد شجرة» في مرسى علم

وقال أبو الحجاج العماري مدير منتجع سياحي بمرسى علم وصاحب فكرة «لكل بلد شجرة»، إن الفكرة تعزز من انتماء السائح للمكان، وتشويق السائح لتكرار الزيارة لشواطئ مرسى علم، وهو نوع من أنواع الدعاية وتنشيط السياحة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الفكرة لاقت قبول وإعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، واليوم الأربعاء، قام ثلاثة سائحين بزراعة شجرة رمان لكل منهم، ووصلنا حتى الآن إلى 1800 سائح زرع كل منهم شجرة من نوع الفواكه المُفضّلة لديه، خاصة أشجار الموالح التي تتناسب مع التربة الساحلية بشواطئ مرسى علم.

ملكة جمال بلجيكا تزرع شجرة باسمها في مرسى علم

وأوضح أن الأشجار تدعو إلى التفاؤل وخلق بيئة نظيفة، وهي أحد أنواع تنشيط السياحة والدعاية السياحية المجانية لفنادق مرسى علم، لافتا إلى أن عدد من المشاهير والشخصيات العالمية سجلوا أشجارا باسمهم على شواطئ مرسى علم، مثل ملكة جمال بلجيكا، وعدد من الوزراء، مؤكدا عظمة مصر التي وهبها الله، سحر الطبيعة الخلابة فلا يوجد لها مثيل في العالم.

وأشار «العماري»، إلى سعادة السائحين الأجانب بالفكرة، وأن عددا كبيرا منهم يأتي خصيصاً لرؤية شجرته والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.