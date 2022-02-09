وزير التعليم: «الترم الثاني» حضوريا.. وإجراءات مشددة ضد «أوميكرون»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، من خلال تعقيم وتطهير المدارس ودورات المياه، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بالعدوى.

وزير التعليم: الدراسة حضوريا في المدارس

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الترم الثاني سيكون حضوريا في المدارس، وسيتم محاسبة الطلاب على الغياب، ولا يوجد أي قرار بشأن عودة الدراسة «أون لاين»، خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب متحور أوميكرون، لافتا إلى أنّ عدد الأيام الفعلية للدراسة خلال الترم الثاني 97 يوما، موضحا أنّ العام الدراسي 2021-2022 سينتهي يوم 16 يونيو 2022.

وزير التعليم: إجراءات صارمة ضد أوميكرون

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة داخل المدارس على المستوى الجمهورية، لمواجهة أوميكرون، مشيرا إلى أنّ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، منوها إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل.

وزير التعليم: تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

وأشار «شوقي»، إلى إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام، مشددا على عدم وجود أي قرار بتأجيل بداية الترم الثاني، بسبب متحور كورونا الجديد، منوها إلى أن الوزارة تسعي إلى الارتقاء بمستوى الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وسط صعوبات وتحديات الجائحة، مؤكدا أن هناك تنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة العمل على تعقيم وتطهير المدارس، قبل عودة الطلاب.