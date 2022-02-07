أول تعليق من وزير التعليم على تأجيل الترم الثاني لـ29 فبراير

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية لبدء الترم الثاني في المدارس وسط إجراءات صارمة للوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون، وذلك للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا أثناء سير امتحانات الترم الأول.

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الترم الثاني

وكشف وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة تأجيل بدء الترم الثاني إلى 29 فبراير الجاري بسبب أوميكرون، قائلا: «تأجيل بدء الترم الثاني غير حقيقي والدراسة ستبدأ في 19 فبراير الجاري، وسيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس والإدارات التعليمية، لمواجهة متحور أوميكرون، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين»، مطالبا أولياء الأمور بالبعد عن الشائعات.

وزير التعليم: أوميكرون لن تؤثر على بداية الترم الثاني

وقال شوقي إنَّ متحوّر أوميكرون لم ولن يؤثر على بداية الترم الثاني في المدارس، والذي من المنتظر أن يبدأ في 19 فبراير الجاري، لافتا إلى أنَّ الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تتابع التطورات الخاصة بالوباء، موضحًا أنَّه لا يوجد أي قرار بتأجيل بداية الترم الثاني أو إغلاق المدارس.