حظك اليوم برج الأسد الخميس 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا

كونه من أصحاب الأبراج النارية، يجعل من مولود برج الأسد شخصية قوية ومسيطرة، يرغب دائما في قيادة المحيطين به، كما أنه ملفت للأنظار كثيرا، يلتف حوله الأشخاص أملا في الحصول على مكانة في حياة برج الأسد، لديه جاذبية كبيرة، يحرص على تعزيزها عن طريق ثقته بنفسه الشديدة، لديه شخصية واضحة، لا يلجأ المحيطين به إلى بذل مجهود لفهم طبيعة شخصيته، يحرص على استخدام الأسلوب الدبلوماسي في تصرفاته مع الأشخاص المحيطين به، دائما يتصف بكونه شخصية مسئولة، يجعل الاشخاص الآخرين يصفونه دائما بالشهامة، لديه طموح كبير يسعى دائما لتحقيقه.

لا يسعى مولود برج الأسد خلف المال فالمال بالنسبة له يعد وسيلة رغيدة للعيش ولا يكون هدف أساسي يسعى لتحقيقه، كما أنه لا يتقبل آراء الأشخاص المحيطين به بسهولة، ولكنه يرفض انتقاد الآخرين له، وشخصيته القوية تجعل الأشخاص الآخرين يعتقدونه مغرورا، وحتى يستطيع معرفة وتوقع ما يحدث في يومه، يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تنمية أعمال، ويمكنك تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. يمدك القمر بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.

الحب في حياة برج الأسد

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بدون أن يكون هناك حياة عاطفية، رغم أنه يتعرض للكثير من خيبات الأمل في علاقاته العاطفية، فامرأة برج الأسد معطاءه كثيرا في حبها لشريك حياتها، كما أنه مخلصة ووفية بنسبة كبيرة، أما بالنسبة للرجل فهو دائما يشعر برغبته في السيطرة على العلاقة، كما أنه عاطفي وصادق ويستطيع التعبير عن مشاعره بسهولة.