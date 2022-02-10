وزارة الرياضة توفر 11 وظيفة بفروع سوبر ماركت شهير: حوافز وتأمينات

نجحت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، ومن خلال مبادرة توظيف مصر،اليوم التوظيفي، بتوفير 11 وظيفة متنوعة بمجموعة سوبر ماركت بندة وفروعه بمدينة نصر والعبور وأكتوبر.

نوعية الوظائف والمهن المتاحة بخبرات وبدون

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- كاشير

2- موظف استلامات

3- مشرف أجبان

4- شيف أجبان

5- شيف أسماك

6- شيف مخبوزات

7- مندوب توصيل

8- متلقي طلبات

9- بائع خضار وفاكهة

10- منسق ممرات

11- جزار.

- العنوان: فرع أكتوبر: المحور المركزي - ميدان الحرية - بجانب سيتي سكيب.

- المقابلات: يومي الأحد والإثنين 13 و14 فبراير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

المميزات والحقوق

• المرتب على حسب الخبرة و كل وظيفة.

• ساعات العمل: 8 ساعات + ساعة راحة.

• تأمين اجتماعية + تأمين طبي خاص للموظف والعائلة.

• الإجازات السنوية + يوم إجازة أسبوعيًا.

• تأمين على الحياة

• وسائل انتقال

• نظام كامل للحوافز

• مسار وظيفي للترقي

الشروط المطلوب توافرها للتقديم

وأعلنت وزارة الشباب عن أهم الشروط والضوابط والإجراءات التي يجب توافرها عند التقدم لهذه الوظائف وجاءت على النحو التالي:

• جميع المؤهلات من مؤهل عال وبدون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة.

• ذكور وإناث.

• موقف واضح من التجنيد.

- للاستعلام: 01066031116 ويمكن التسجيل للتقديم مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3GwYgGP