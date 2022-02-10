حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص مواليد شهر فبراير أصحاب برج الدلو خلال تلك الآونة على متابعة طالع البرج لمعرفة ما يخبرهم به حظك اليوم وعلم الأبراج، إذ أنهم يعتقدون أن حركة الفلك والنجوم والكواكب تؤثر بشكل كبير على طاقة الإنسان التي تختلف من برج لآخر، لذلك فإن البعض لا يبدأ، اليوم، دون البحث عن الطالع ليستعد ليومه.

ولمساعدة هؤلاء الأشخاص بشكل خاص وللمهتمين بعلم الأبراج بوجه عالم، يرصد موقع جريدة «الوطن» للقراء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

في البداية يحمل حظك اليوم لأصحاب برج الحمل توقعات سعيدة على كافة المستويات، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب الحمل على المستوى الاجتماعي والعاطفي، أن الشمس في منزل الأصدقاء يمدك بحرارة المشاعر وباليقظة وتهتم بالجميع وتفتنهم، أما على المستوى المهني والعملي، فالقمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

وبشأن برج الثور، تنصح خبيرة الأبراج أصحاب هذا البرج على المستوى الاجتماعي والعاطفي بأن يعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير، ومهنيا وماليا فالقمر في منزل المال مما يضع أمامك التزامات وأمور مالية وتنشغل بإيجاد حل لها.. حاول أن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

كما تقول عبير فؤاد لأصحاب الجوزاء على المستوى المهني أن القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح، وعاطفيا الوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

الاهتمام بالصحة أبرز النصائح التي قدمتها خبيرة الأبراج لأصحاب برج السرطان على المستوى المهني والصحي فالقمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر، وعاطفيا واجتماعيا فالقمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

أما مواليد برج الأسد على المستوى العاطفي، فتقول فؤاد إنه رغم الضغوط والخلافات.. يمدك القمر بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت، ومهنيا واجتماعيا فالقمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تنمية أعمال ويمكنك تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

العذراء اليوم تنصحه خبيرة الأبراج على المستوى المهني والاجتماعي، بأنه رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات، وعائليا وعاطفيا الوضع الفلكي دقيق، فلا تستسلم اليوم للعصبية والتوتر.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

وتنصح خبيرة الأبراج أصحاب الميزان على المستوى العاطي واجتماعي، بأنه رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وتجعلك مميزا على كل المستويات، ومهنيا وماليا القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة وقد تميل اليوم للقتال بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

العقرب على المستوى المهني والمالي، فالقمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه، وعاطفيا واجتماعيا رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدفعانك لتقوية الروابط مع الآخرين وتنجز الواجبات الموكلة إليك باقتدار ونجاح.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

أما أصحاب برج القوس مهنيا فالقمر في مواجهة برجك يسبب لك إرباكا وعليك أن تضاعف تركيزك وتنتبه لحقوقك، وأمام العقبات حاول أن تغير نظرتك لتجد حلا، وعاطفيا وعائليا ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

وبشان برج الجدي اليوم، فتقول خبيرة الأبراج أنه على المستوى المهني القمر في منزل العمل مما يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب، وعاطفيا واجتماعيا فينوس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتترك أثرا جيدا في النفوس.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الأربعاء 10فبراير

وأصحاب برج هذا الشهر الدلو، فتنصحهم خبيرة الأبراج على المستوى المهني والاجتماعي، أن الشمس في برجك تساعدك أن تقوم بخيارات جيدة وتحسن التصرف، وعاطفيا القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من تحب.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 فبراير

وأخيرا ينصح أصحاب الحوت من مهنيا واجتماعيا، بأنه عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردودك، وعاطفيا وعائليا ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك العاطفية والعائلية، وعليك أن تصبر ليومين.