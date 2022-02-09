حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حبه للخير والإنسانية يجعل من مولود برج الدلو شخصية طيبة القلب، يرغب الجميع في مصادقته، إذ أنه دائما يقوم بمساعدة الآخرين المحيطين به، ولديه حس فكاهي كبير ويعشق المرح، كما انه يحرص دائما على القيام ببعض الأنشطة الخيرية والإنسانية، لديه ذكاء كبير، يجعله دائم التفكير في الأشياء بإطار خارج الصندوق وبأفكار مبدعة، كما أنه يتميز بالإخلاص الشديد لشريك حياته الذي يحب، كما أنه يحب تجربة الأشياء الجديدة، ولكنه يقوم بالتفكير والتحليل للنتائج الخاصة بالمواطنين، ودائما ما يحرص على عيش حياة الاستقلالية بعيدا عن أسرته، ولديه قدرة كبيرة على جذب الأصدقاء تجاهه، لأنه لديه أسلوب لطيف ومميز.

وبالرغم من أنه يمتلك الكثير من الصفات المميزة، إلا أنه لديه سلبيات كثيرة أيضا، فهو لا يستطيع الالتزام بوعود، ما يجعله يحرص دائما على تجنب وعد أحد الأشخاص بشيئ ما، كما أنه يستطيع أن يدمن العادات بسهولة، ودائما يميل إلى العصبية وسرعة الانفعال على الأشخاص، كما أنه لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونرصد له من خلال خذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة وتبرز مواهبك وأفكارك الأصيلة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

شخصية برج الدلو في الحب

حرصه على التمسك بحريته بشكل كبير، تجعل من مولود برج الدلو شخصية تبتعد دائما عن الدخول في علاقة تقيد من تصرفاته، ما يجعله يحرص دائما على تأخير الزواج، كما انه لا يفضل عيش حياة روتينية، فدائما ما يبحث عن التجديد والتغيير في حياته العاطفية من شريك حياته، كما أنه لديه خيال واسع، ورغبة كبيرة في المخاطرة والمغامرة بالأشياء.