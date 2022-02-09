متحدث «الكهرباء»: لدينا اهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود مستقبلي

قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المشروعات التي تجرى في قطاع الكهرباء تُعد من الأسس الهامة التي كانت على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه القيادة السياسية في مصر، إذ دعم هذا القطاع الحيوي، لأهميته في المشروعات التنموية العملاقة، موضحًا أن العالم أجمع شاهدًا على الطفرة العملاقة التي حدثت بمصر من مشروعات قومية تنموية كثيرة.

المشروعات القومية التي تحدث في مصر

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة السادسة»، المذاع على قناة «الأولى المصرية»، أنه من ضمن المشروعات إنتاج الكهرباء في مصر، مشروع جنوب الوادي، وشرق العوينات، وتنمية سيناء، بالإضافة إلى الدلتا الجديدة، وهو ما يتطلب ذلك إضافة محطات محولات عملاقة، وخطوط النقل ذات الجهد العالي، وكل ما يتعلق بجميع البنية التحتية الكهربائية المطلوبة لذلك.

75 مليار جنيه لشبكات نقل الكهرباء

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال السنوات الماضية جرى ضخ حوالي 75 مليار جنيه استثمارات دعم شبكات نقل الكهرباء من أجل التغذية الكهربائية في كثير من المجالات، خاصة في مجال التنمية، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية الضخمة التي تفي بسد احتياجات الدولة من الكهرباء الآن ومستقبليًا، موضحًا أن هناك اهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ أن هذا سيُعد الوقود المستقبلي.

وبّين أن هناك تطلعات لهذا الوقود المستقبلي، فضلا عن وجود خطوات إيجابية جرى أخدها بالتعاون مع الخبرات الأجنبية والقطاع الخاص في هذا المجال، وهذا من ضمن الأسس الخاصة بالاستفادة من الطاقة المتجددة، فمصر لديها العديد من مشروعات الطاقة المتجددة حاليا، وأيضا مشروعات مستقبلية المتوقعة لسنة 2023 قد تصل قدرات الطاقة المتجددة قد تصل لـ10 آلاف ميجا وات، وعلى مستوى الهيدروجين الأخضر جرى توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العالمية لدراسة الإنتاج والتصدير.