طفل للتبني عبر «فيسبوك».. طالبة تحمل سفاحا وزوجان يلقيان الجنين في القمامة

كشفت مباحث الدقهلية غموض عثور أهالي مدينة طلخا، على جثة جنين حديث الولادة، ملقى بين أكوام القمامة، ملفوفا بقطعة من القماش، في شارع العراقي بمدينة طلخا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجين، حصلا عليه بعدما شاهدا إعلانا على «فيسبوك»، عن تبني طفل، وعندما التقيا بصاحبة الإعلان في المنصورة، تبين أنها حامل في أيامها الأخيرة، وأنها حامل سفاحا من مدرس خلال درس خصوصي، وعندما وضعت مولودها، اكتشفا وفاته، فأرادا مساعدتها في التخلص منه، فألقياه في مكان العثور عليه، وتمكنت المباحث من إلقاء القبض عليهم جميعا.

ورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في القمامة

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من أهالي منطقة شارع العراقي ببندر طلخا، بالعثور على جثة جنين ملفوف في قطعة من القماش، وملقى في القمامة، وتمكنت جهود مباحث مركز شرطة طلخا، من خلال عمل فريق بحث، من الوصول إلى شخص مرتكب الواقعة، الذي توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من: «عبد الهادي. م. ع»، 23 عاما، عاملا بمطعم من بندر طلخا، وزوجته «ندى. م. ح» 19 عاما، ربة منزل.

تفاصيل العثور على جثة الطفل

اعترف الزوجان، في محضر التحقيقات، بأنهما شاهدا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إحدى السيدات تعرض طفلا للتبني، فتواصلا معها وتقابلا معها في مدينة المنصورة، ليكتشفا أنها في الأيام الأخيرة من الحمل، وللاطمئنان عليها وجنينها، ذهبا للمستشفى، إلا أن الأطباء المعالجين قرروا أن الجنين متوفي داخل الرحم.

حمل طالبة سفاحا خلال درس خصوصي

أكد الزوجان أنهما علما من والدة الجنين التي تدعى «منة. ع»، 20 عاما، طالبة بكلية التجارة جامعة المنصورة، مقيمة بدائرة مركز ميت غمر، أنها حملت في هذا الجنين سفاحا من شخص ارتبط بها عاطفيا، يدعى «م. أ. ح»، 56 عاما، أثناء تلقيها درسا خصوصيا في منزله، وعقب إجراء جراحة استخراج الجنين من بطنها، قررا مساعدتها، بأن أخذا الجنين بعد وفاته، وألقياه في القمامة، بمكان العثور عليه.

وباستكمال تحريات فريق البحث، تم إلقاء القبض على المتهمين جميعا، وعرضهم على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.