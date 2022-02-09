«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء وحدات سكنية للشباب بمغاغة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة، المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن بناء وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي للشباب غير القادرين، بمركز مغاغة- محافظة المنيا.

اقتراحات النواب

انعقد اجتماع لجنة اقتراحات النواب، بحضور اللواء تامر السعيد سكرتير عام محافظه المنيا، وممثلو الحكومة، وأكد «حتة»، أن هناك حاجة لإنشاء وحدات سكنية، تكون تابعة للإسكان الاجتماعي، لدعم الشباب غير القادرين ومحدودي الدخل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تحرص على على دعم الشباب، وتوفير الوحدات السكنية لهم بأسعار مناسبة.

كما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة- محافظة أسيوط، وتم الموافقة عليه، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان محمد، بشأن استكمال توصيل الصرف الصحي بالقرى التابعة لمدينة البداري- محافظة أسيوط.

الصرف الصحي

شهد الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن تعلية قدرة خطوط شبكة الصرف الصحي بمدينة ميدو التابعة لحي السلام أول- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توصيل الصرف الصحي بقرية ذات الكوم– منشأة القناطر – محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن تطوير محطة المياه التابعة لكفر يوسف عوض مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.