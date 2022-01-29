بالأسماء.. إصابة 15 في تصادم ميكروباص وربع نقل بالفيوم

أصيب 15 شخصاً في حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز طامية في محافظة الفيوم، وتحديداً أمام مدخل العياط باتجاه القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث تنوعت الإصابات بين نزيف بالمخ وإصابات بالعمود الفقري وكسور وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث، وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في الحادث، وهم: «محمد شعيب منصور»، 28 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ، و«أحمد عبد الوهاب عبد التواب»، 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالترقوة اليمنى وجرح 5 سم بالرأس، و«كريم حسين محمد»، 20 سنة، اشتباه إصابة بالعمود الفقري والحوض، وشقيقه «عزت حسين محمد»، 26 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«صباح فتحي عبد المجيد»، 45 سنة، اشتباه كسر بالضلوع وكدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«جمعة محمد جمعة»، 27 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة «ماجد عبد الله عبد الحميد»، 27 سنة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«أنور عطية منصور»، 23 سنة، بكدمة بالساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«فاطمة ياسر شعبان»، 17 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«أبو زيد عطية عبد الحميد»، 23 سنة، بكدمة في الصدر، و«كريم جمعة رجب»، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيسر واليد اليسرى، و«خالد محمد نصر»، 40 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«بدر أحمد بكر»، 19 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات بالضلوع وجروح بالوجه والرأس، و«وليد عبد الناصر فرغلي»، 21 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«عادل عبد الواحد رجب»، 38 سنة، باشتباه إصابة بالحوض والعمود الفقري.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

حادث تصادم مروع بأسيوط الغربي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.