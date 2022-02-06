إصابة 4 من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مرّوع بين سيارتين ملاكي على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي، وتحديداً أمام كوبري البرم بنطاق مركز شرطة سنورس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة كانوا يستقلون إحدى السيارتين.

وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية لهم، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، على طريق «القاهرة – الفيوم»، بنطاق مركز سنورس، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث تصادم سيارتين ملاكي، وتبينّ إصابة كل من أحمد جمعة محمود، 43 سنة، وزوجته غادة أحمد السيد، 27 سنة، وطفليهما بسملة أحمد جمعة، 12 سنة، ومالك أحمد جمعة 3 سنين، إثر ارتطامهم بالسيارة بقوة نتيجة الحادث.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

كما هرعت سيارات المرور إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، والتي توقفت لفترة بسبب الحادث، حيث تم وضع السيارتين على جانب الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.