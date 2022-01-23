بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى أجرة، على طريق «أبشواي – تلات» بنطاق محافظة الفيوم، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين وفقدا السيطرة عليهما فاصطدمت إحداهما بالأخرى من الخلف بقوة، ما أصاب 7 من ركاب السيارتين بإصابات متنوعة، وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى، والشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة، على طريق أبشواي – تلات، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم السيارتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن تعطل حركة المرور على الطريق، وإصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارتين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من أحمد سلومة لملوم، 32 سنة، وحمدي حازم كمال، 18 سنة، ويوسف حمدي لبيب 18 سنة، وشحاتة شعبان محمد 52 سنة، ونوره محمد محمود 35 سنة، ومي عبد الفتاح أحمد 21 سنة، وناصر محمد سعد 27 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، ووضع السيارتين على جانب الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حول الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.