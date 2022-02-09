وفاة شقيقة إبراهيم أبو ذكري بعد صراع مع المرض

كشف المنتج إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، اليوم الأربعاء، عن وفاة شقيقته.

وكتب إبراهيم أبو ذكري، عبر حسابه على «فيس بوك»: «بعد فترة عصيبة من المرض سبقتني شقيقتي؛ لتسكن بجوار ربها، ادعو لها بالرحمة والمغفرة».

محمد فاضل يُعزي إبراهيم أبو ذكري

وقدم عدد من نجوم الوسط الفني التعازي لـ إبراهيم أبو ذكري، في وفاة شقيقته، ومن بينهم المخرج محمد فضل، معلقا: «رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وخالص العزاء لسيادتكم وللأسرة الكريمة».

أعمال إبراهيم أبو ذكري الفنية

قدم إبراهيم أبو ذكري، بعض الأعمال الفنية؛ وأبرزها «زمن الغدر، ماجد اللعبة الخشبية».

كما أخرج إبراهيم أبو ذكري، عددا من الأعمال الفنية؛ أبرزها «إخراج مسرحية اللعيبة أهمه»، كما شارك بالعمل الفني، كمدير تصوير، وبعدها تولى منصب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

اتحاد المنتجين العرب الذي يرأسه إبراهيم أبو ذكري، هو اتحاد مهني يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومن خلال مجلس وزراء الإعلام العرب، ويضم الاتحادات والمؤسسات الإعلامية والإنتاجية الإقليمية بالدول العربية.