حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرين بشغف يومي لا ينتهي، حظك اليوم، إذ أنهم يعتقدون أن حركة الفلك والنجوم والكواكب تؤثر بشكل كبير على طاقة الإنسان التي تختلف من برج لآخر، لذلك فإن البعض لا يبدأ، اليوم، دون البحث عن الطالع، وتأثيره على برجه آيا كان.

وللمهتمين بحركات الفلك والأبراج، يرصد موقع جريدة «الوطن» للقراء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

تتوقع خبيرة الفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني، اليوم، بالشعور بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب، بينما على المستوى العاطفي والاجتماعي رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب، وتستمتع بالتجديد والتنويع.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

تنصح خبيرة الأبراج مواليد برج الثور، أنه إذا أردت أن تحقق ذاتك تذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو الاجتهاد والعمل بدقة، وعلى المستوى العاطفي القمر في منزلك الثاني، وعليك اليوم أن تنتبه لأقوالك.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

وتؤكد خبيرة الفلك أن الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك أن تتجه بثقة نحو أهدافك، وعلى المستوى العاطفي القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تبقى متحفظا، ولا تعلن عن خططك، أما عاطفيا وعائليا، فإن فينوس في مواجهة برجك، ومن المهم ألا تكلف من تحب وشركاء الحياة بأكثر من طاقتهم.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

وتقول عبير فؤاد، إن القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا فقط انتبه لحقوقك، وعلى المستوى العاطفي والاجتماعي فإنه رغم الضغوط، تستطيع اليوم، أن تحسن التصرف مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

على المستوى المهني يكون القمر في وضع معاكس، ومن المهم أن تثابر وتستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، وأن تظل يقظا مع الجميع، بينما عاطفيًا رغم الهموم والمسئوليات، فإن وجود كوكب فينوس بمنزل الحب تساعدك أن تتصرف بحكمة، وتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

رغم التشوش فإن الشمس تدعمك وتعطي للحب مذاقا مختلفا، وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية، وعاطفيًا القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

على المستوى العملي، ترى خبيرة الأبراج أن القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك العملية والمادية بدقة، وتخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك، بينما عاطفيًا بإمكانك اليوم أن تدير المواقف ببراعة، وتجد الوسيلة للاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

عاطفيًا فإن القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك، بينما على المستوى المهني والمالي، تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك، ولا تعلن عما لديك من معرفة، وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

تقول فؤاد إن القمر في منزل الصحة يدفعك اليوم للتحرك اليوم بديناميكية، ونشاط وتعالج مشاكل عالقة على المستوى المهني، بينما اجتماعيًا فإن فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الآخرين، وتستطيع أن تتعامل بمرونة.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

وجود القمر بمنزلك الخامس يمدك اليوم، بقوة نفسية كبيرة وتبرز مواهبك وأفكارك الأصيلة، بينما اجتماعيًا فإن الوضع الفلكي يمدك اليوم بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 فبراير

على المستوى المهني فإن القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة، بينما عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات، ومن المهم أن تتجنب الحوارات الشائكة.