هيئة الأرصاد: أمطار على القاهرة والمحافظات وغيوم تحجب الشمس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، في الساعات الأولى من الصباح، وتنعدم فرص سطوع أشعة الشمس على السواحل الشمالية للبلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بشكل متقطع.

أمطار على القاهرة والمحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الدلتا، وذلك على فترات متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي أوقات متفرقة على أن تزداد فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشرقية غدا، كما يستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنّ البلاد تتأثر حاليا بمنخفض جوي، قادم من طبقات الجو العليا، على سطح البحر المتوسط ، ما ترتب عليه ما نشهده فى حالة الطقس اليوم، من انخفاض في درجات الحرارة، ما بين 3 و4 درجات، مقارنة بطقس أمس الأربعاء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 16- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 16- 11

السلوم 15- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 17- 11

دمياط 16- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 10

السويس 17- 10

العريش 16- 10

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 10

نخل 15-03

نويبع 16- 15

طابا 16- 13

كاترين 13- 00

الطور 18-10

شرم الشيخ 19-13

الغردقة 19- 13

مرسى علم 20- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-08

المنيا 16-06

أسيوط 16- 07

سوهاج 16 -07

قنا 17- 07

الأقصر 18- 08

أسوان 19- 08

إدفو 19-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 18- 06

شلاتين 25- 13

أبو رماد 24- 12

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14.