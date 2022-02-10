إنجازات هائلة بكل المجالات.. الأرقام تتحدث عن مشروعات «حياة كريمة»

جاء مشروع «حياة كريمة»، لإنهاء معاناة قطاع كبير، حاملا معه الأمل، لتطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم وتوفير ظروف معيشية لهم تتلاءم مع تنمية الإنسان، وسيجرِ التركيز خلال المبادرة، على المجتمعات الريفية الأكثر احتياجا فضلا عن المناطق العشوائية بالحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية لرفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى الفقيرة، وتوفير فرص عمل لهم.

الأرقام تتحدث عن مشروعات «حياة كريمة»

تعمل المبادرة الرئاسية على قدم وساق على مدار الساعة، بكل جدية في مختلف محافظات مصر، بصورة يومية، في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، بالأرقام أهم إنجازات مشروعات «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، بالأرقام والتفاصيل في المحافظات التي تشهد المرحلة الحالية من المبادرة كافة، برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحسب ما تعلنه المبادرة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نسب إنجاز مشروعات وأعمال حياة كريمة

ـ إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بقرى المبادرة.

ـ رفع كفاءة 12 ألف وحدة سكنية.

ـ إنشاء 706 خزان صرف صحي منزلي.

ـ إتمام 1680 وصلة صرف صحي منزلي.

ـ الانتهاء من 130 محطة معالجة.

ـ الانتهاء من 1675 وصلة مياه منزلية.

ـ الانتهاء من 33% من مشروعات توفير الخدمات الأساسية.

ـ إنجاز 50% من تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى.

ـ خفض معدلات الفقر بنسبة 14% في بعض القرى المدرجة بالمبادرة.

ـ انشاء وتطوير 127 مدرسة.

ـ 2311 فصل دراسي، بالمدارس التابعة للمبادرة.

ـ محو أمية 3000 مواطن.

ـ تشغيل 9500 عمود إنارة.

ـ رصف 188 كم، بقرى المبادرة.

ـ اطلاق 175 قافلة طبية.

ـ 43 قافلة بيطرية.

ـ توفير 9150 نظارة طبية.

ـ إجراء 3920 عملية عيون.

ـ إجراء 1060 عملية جراحية.

ـ 3000 حضانة.

ـ إنجاز 82 وحدة بيطرية.

ـ توفير 51 وحدة طبية بقرى المبادرة.

ـ 26 مركز شباب، و9 وحدات اجتماعية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتواصل حياة كريمة جهودها في محافظات مصر لتنفيذ المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، في عدة مجالات، من خلال إقامة مشروعات «غير مسبوقة»، تنوعت بين البنية التحتية، مشروعات الخدمات، دعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرا، التدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنين بقرى المبادرة، بشكل مستدام.