12 قرارا وزاريا بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية على أملاك الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 12 قرارا وزارايا حملت أرقام من 316 لـ327 لسنة 2022، بتخصيص مساحات من أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية بالمحافظات، وشملت القرارات الآتي:

مكتب بريد في شبين القناطر بالقليوبية

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بحوض داير الناحية، زمام قرية كفر الشوبك، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية، لإقامة مكتب بريد عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبرع المواطن هشام حسن محمود الحمیلي، الكائنة بحوض صدقي قسم أول مرة (10)، ناحية قرية دلاص، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، محافظة بني سويف، بالمجان لإقامة مدرسة هشام حسن محمود الحسينى الثانوية العامة المشتركة عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20939.54 ضمن القطعة رقم (3)، يحوض القبيبة نمرة (45)، مدينة ديرب نجم، محافظة الشرقية، بالمجان، لإقامة إدارة تعليمية عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية نجع النجار، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج محافظة سوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة لغات حكومية عليها.

محطة صرف صحي في الشهداء بالمنوفية

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع زمام قرية منشأة السادات، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء محافظة المنوفية، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة جنوب سنترال الباويطي، مدينة الباويطي، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية، محافظة الجيزة، لإقامة مجمع بريد الواحات البحرية والخزينة المركزية عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية منشأة السادات، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء محافظة المنوفية بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي فرعية عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية قرية بني هلال، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إعدادي عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالشارع الرئيسي لمدينة برائي، محافظة مطروح، بالمجان، لإقامة مبني للإدارة الزراعية عليها.

- إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1379 لسنة 2019.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية قرية منشأة النصر، زمام قرية أتليدم، التابعة لمركز ومدينة أبو قرقاص، محافظة المنيا، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

- تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بتقسيم شمال الأحياء الظهير السياحي، مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، بالمجان ، لصالح جهاز المخابرات العامة، لإقامة فرع للجهاز عليها.

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