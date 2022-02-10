برلماني يطالب بحملات لمواجهة زيادة تعريفة الركوب واستغلال السائقين

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، بالرقابة الصارمة على وسائل المواصلات لضمان عدم استغلال السائقين وزيادة تعريفة الركوب.

طلب إحاطة لمواجهة استغلال السائقين

وأوضح النائب السيد شمس الدين، في بيان له، أنه تقدم بطلب إحاطة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية، بسبب المشاكل اليومية بين السائقين والمواطنين بسبب قيام بعض السائقين بزيادة أسعار الركوب رغم أن الحكومة أعلنت عدم زيادتها، والسبب في هذه المشكلات غياب الرقابة.

زيادة تعريفة أجرة المواصلات

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه ليس هناك أي مبرر يمنح السائقين زيادة تعريفة الركوب في المحافظات، خاصة بعد ثبات أسعار السولار، حيث تعتمد سيارات النقل العام والسرفيس عليه، وطالب النائب المحافظين بشن حملات مفاجأة على السائقين.

مجلس النواب

يُذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وافق في جلساته العامة المنعقدة خلال الأسبوع على قوانين هامة بعد مناقشتها، حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري، كما وافق أيضا على مشروع قانون الشهر العقاري، فيما تم رفض تعديلات قانون التعليم، وتأجيل مناقشة قانون الطفل لأخذ رأي مجلس الأمومة والطفولة، كما تم تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني، وذلك بسبب انتهاء الجلسة العامة قبل بدء المناقشة، وسيعقد مجلس النواب جلساته من جديد يوم 20 فبراير المقبل لاستكمال مناقشة القوانين.