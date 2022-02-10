حمو بيكا: «عضمة ومسلة وحلمي بيديروا أعمالي حاليا.. وقطعت علاقتي بدولسيكا»

أكد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أنه لم يقصر مع فرقته، مشددًا على أنه يشعر بحزن شديد بسبب توتر العلاقات معها، وقال: «وقفت مع فرقتي وكنت حماية ليهم بعد ربنا وأي حد كانت تحصل له حاجة فيهم كنت بصدر نفسي في الأول».

بيكا: مقصرتش مع أى حد في فرقتي

وقال بيكا، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «بالنسبة لفرقتي، أنا مقصرتش مع أي حد في شيء، وقفت معاها وجنبها وبيطلعوا عليّ إني بنسب النجاح لنفسي ، أنا عمري ما عملت ده، أنا مش بعرف أقرأ ولا أكتب ولا أرد على الناس ولا أعمل أي حاجة».

وأضاف، أن الناس أحبوه لأن «قلبه أبيض»، لكن ما حدث من فرقته أنها «عابت فيه»، رغم أنه لم يقم بالإساءة لأي من أفرادها، وذلك على حد قوله: «كل ما بقف في الشغل فرقتي بتبعد عني ولما بشتغل بلاقي فرقتي بتقرب مني».

مدراء أعمال حمو بيكا

وأوضح بيكا، أن علاقته بمدير أعماله السابق مصطفى دولسيكا انتهت تماما، وأنّ أعماله يديرها 3 أشخاص هم، محمد حلمي وعضمة والسيد مسلة، وقال: «أي حد اتفق مع مصطفى دولسيكا فده موضوع خارج عني».

وأتمّ: «مليش مدير أعمال اسمه مصطفى دولسيكا، أحب له الخير، هو عاب فيّ من سنة ورجعته يشتغل معايا تاني، عشان أنا بحب الخير للناس وعمري ما كنت خبيث، الراجل ده غلط فيّ في غيابي تاني، ولما عرفت غلطته، وقلت له امسح أي حاجة تفكرك بيّ وانساني وعيش حياتك».