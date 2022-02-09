جامعة المنصورة في اليوبيل الذهبي: اعتماد 5 برامج تعليمية بكلية الهندسة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، اعتماد 5 برامج تعليمية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية تزامنا مع احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي وانطلاقا من شعار «اليوبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد».

5 برامج تعليمية في هندسة المنصورة

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022، على اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة جامعة المنصورة، كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية، وهي:

- برنامج هندسة البناء والتشييد (BCE)

- برنامج الهندسة الطبية والحيوية (BME)

- برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات (CCE)

- برنامج الهندسة الكهربية (ELE)

- برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات (ECE)

ووجهت جامعة المنصورة الشكر لجميع منسوبي كلية الهندسة جامعة المنصورة، على المجهود المبذول في إنجاز هذا العمل التميز.

51 برنامج نوعي في جامعة المنصورة

يذكر أن جامعة المنصورة وفرت 51 برنامجا نوعيا مفعلا داخل 16 كلية بالجامعة، وتعتبر كلية الهندسة بها أكبر عدد من البرامج النوعية، ويصل العدد إلى 12 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وفقا لأحدث النظم التعليمية التي تتوافق مع متطلبات السوق المصرية وهي:

هندسة الاتصالات والحاسبات.

هندسة البناء والتشييد.

هندسة الميكاترونيكس.

الهندسة الطبية والحيوية.

الهندسة الكيميائية والبيئية.

هندسة البنية التحتية والبيئية.

هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

هندسة العمارة المستدامة.

هندسة الذكاء الاصطناعي.

الهندسة الإنشائية.

هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة.

هندسة المياه المستدامة.