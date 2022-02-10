ياسر سامي عن أغنية «باي باي ثانوية»: إحنا بنقدم معنى ونصيحة

حل ياسر سامي، مخرج فيديو كليب أغنية «باي باي ثانوية» للفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج «The Insider بالعربي»، وللرد على الانتقادات الموجهة لطريقة التصوير، تحدث عن فكرة الأغنية وسبب تقديمه لها بهذا الشكل، قائلا: «إحنا بنوعي طلبة الثانوية العامة، إنهم يسيبوا أي حاجة معطلاهم عن المذاكرة ويذاكروا ويركزوا في أنهم ينجحوا».

هدفنا تقديم الوعي والنصيحة ليس أكثر

ذكر «سامي»، أن هدف كليب «باي باي ثانوية»، هو تقديم النصيحة لطلاب مرحلة الثانوية العامية، أي كانت المشاهد التي يحتويها هذا العمل الغنائي، إلا أن المعنى الوحيد المرجو منه هو تقديم الوعي والنصحية ليس أكثر من ذلك.

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وعن سبب تقديم الأغنية بهذا الشكل، أوضح: «حبينا نقدم الكليب بشكل كوميدي وفانتازي، لأن القصة الأساسية من الكليب هي أن أصحاب السوء ممكن يلبسوا صاحبهم في مشكلة ويخلوه يتخيل حاجات مش موجودة عشان يبعدوه عن دراسته وهدفه، لحد ما يبدأ يستوعب ويبعد عنهم ويركز على هدفه».

محمد رمضان يتصدر تريند «يوتيوب»

يذكر أن الفنان محمد رمضان، استطاع أن يتصدر «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بأغنية «باي باي ثانوية» في 12 دولة عربية، وهي: مصر، اليمن، الكويت، الأردن، الإمارات، ليبيا، العراق، لبنان، السعودية، المغرب، تونس، والجزائر، وذلك بحسب ما أعلنه من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معبرا عن سعادته لنجاح أغنيته الجديدة.

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وشارك «رمضان»، مقطع من كليب «باي باي ثانوية»، مع جمهوره، عبر «انستجرام»، وعلق عليه: «باي باي ثانوية يحتل تريند يوتيوب ميوزك في معظم الدول العربية».