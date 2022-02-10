ضبط مزور أختام رسمية وعصابة «نصابين أون لاين»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يزاول نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال ترويج أختام شعار الجمهورية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر فيس بوك.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، جرى ضبطه حال وجوده في محافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، وأنّه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكرا لممارسة نشاطه المؤثم والذي يحتفظ بداخله على العديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة.

وكذلك بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف مسكنه وبتفتيشه جرى ضبط «109 أختام شعار الجمهورية مقلد منسوب لجهات مختلفة، كارت متابعة لقاح فيروس كورونا على بياض وممهور بأكلاشيه مقلد معد للتزوير، 5 شهادات مزورة منسوبة لجهات مختلفة، مجموعة من الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، لاب توب، وهاتف محمول، وبفحصهما فنيا تبيّن احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته بالنشاط الإجرامي الذي يمارسه والأدوات المستخدمة في التزوير والتي تم ضبطها بحوزته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط «عصابة النصابين»

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص وسيدة يحملان جنسية إحدى الدول، وآخر حاصل على دبلوم ومقيمين بالقاهرة، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، واستولى على أموالهم من خلال إيهام الأول والثانية، ضحاياهم من خلال إرسال صور لسيدات يحملن الجنسيات الأجنبية والإدعاء بحيازتهم لأموال يرغبون فى إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها، وحين يتفاعل المجني عليهم مع الأسلوب الاحتيالي عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية، يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن، بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف المذكورين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما «4 هواتف محمولة، جهازي كمبيوتر محمول لاب توب، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي».

وبفحص الهواتف والأجهزة المضبوطة فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبيّن احتوائها على «صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعي بين المجني عليهم وأفراد التشكيل تؤكد نشاطهم الإجرامي، برامج خاصة بتعديل الصور تستخدم في تزوير بوالص الشحن بأسماء الضحايا تفيد بشحن حقائب مؤمنة للبلاد، صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص مصريين بمبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها مليون جنيه».

كما أمكن الاستدلال على 8 من المجني عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.