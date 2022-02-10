السجن 3 سنوات لمتهمين أصابا جارهما بعاهة مستديمة: «عاكسوا أخته وضربوه»

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامها في قضية التعدى بالضرب على شاب ما تسبب فى إحداث عاهة مستديمة له، وذلك بعدما حرر محضرا ضدهما لقيامهما بمعاكسة شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فليبس صبحي.

بلاغ تعدي شخصين بالضرب على جارهما

وتعود أحداث القضية رقم 16692 لسنة 2019 جنايات ديرب نجم، والمقيدة برقم 3677 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بقيام «محمد. س. ي»، مقيم فى كفر الجنيدي التابعة لمركز ديرب نجم، و«محمود. س. ي»، المقيم فى كفر الجنيدي التابعة لمركز ديرب نجم، بقيامها بالتعدي بالضرب على المواطن «محمود. ع. ا»، مقيم فى كفر الجنيدي التابعة لمركز ديرب نجم، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب قيام المعتدى عليه بالضرب بتحرير محضر للمتهمين في وقت سابق بعد قيامهما بمعاكسة شقيقته، حيث هدداه لسحب البلاغ وعندما رفض قاما بالتعدي عليه بالضرب.

اعتراف المتهمين أمام النيابة

ومن خلال التحقيقات تبين أن المتهمين قاما بالتعدي بالضرب على المجني عليه مما نتج عنه إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها، حيث قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه مستخدماً سلاح أبيض (سكين)، مسددا إليه ضربتين استقرتا بيده اليمنى، مما تسببت فى حدوث إعاقة فى حركات الثني لإصبع اليد اليمنى محدثتا عاهة مستديمة.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.