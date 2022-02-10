حظك اليوم برج الثور الخميس-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتل برج الثور الترتيب الثاني في الأبراج الفلكية، ومن المعروف عن مولود برج الثور أنه يتميز بالإصرار والعزيمة، ويعمل على تحقيق كل أهدافه، ببذل كل الجهود التي تمكنه من تحقيق ذلك.

كما يتسم مولود برج الثور، أنه شخص مخلص، وعاطفي بدرجة كبيرة، ويرفض العلاقات القصيرة أو العابرة، بل يفضل العلاقات الطويلة ، كما أنه يتمسك بعلاقاته مع أصدقائه، ويرفض أن تنتهي أي علاقة مهما كانت المشاكل التي يواجهها أو المرتبطة بها.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا.

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنك يجب أن تعتمد اليوم على أسلوبك الودي،، لأنه قد يساعدك كثيرا على التأثير في الآخرين وإقناعهم بوجهة نظرك، خاصة شريكه العاطفي.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه وفق حظك اليوم، فإن القمر في منزل المال، وهذا سوف يضعك أمام الكثير من الالتزامات والأمور المالية التي يجب اتخاذ القرارات الفورية بها، وعليك أن تجد حلولا سريعة لها، لهذا يجب أن تضاعف تركيزك.

مواصفات برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالإصرار والعزيمة، ومن السهل الاعتماد عليه من الآخرين طول الوقت، ويحب أن يمتلك المال، ويسعى إلى تحقيق نفسه، من أجل الوصول لأعلى المناصب في حياته العملية، كما أنه شخص نشيط، ومجتهد، ودؤوب، ويمتلك قدرة عالية، وذكاء وسرعة بديهة، تساعد على التركيز في عمله، ومواجهة أي مشكلات، كما أنه شخص منضبط جدا في مواعيده، وينتظر المكافآت المالية نظيره عمله واجتهاده فيه.

عيوب مواليد برج الثور

من أبرز عيوب مواليد برج الثور العناد الشديد، حيث يرفض أن يتدخل أحد، أو يملي عليه أحد أي من أفعاله، حتى داخل دائرة عائلته وأصدقائه، كما يرفض تجربة أي جديد، لهذا يميل إلى الروتين والرتابة، ما يجعله يخسر الكثير من الفرص التي من الممكن أن تغير حياته، وهذا بسبب الخوف من خوض أي تجربة جديدة، كما أنه شخص أناني في معظم الأحيان.