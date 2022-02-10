ضبط متهم ببيع وترويج عملات افتراضية على الإنترنت.. الحصيلة مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بيع وترويج العملات الإفتراضية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية» بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال ترويج وبيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت.

وساطة لبيع عملات افتراضية

وأفادت التحريات أن المتهم يقوم بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة، إضافة إلى تحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 1٫075٫000 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.