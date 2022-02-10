تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق توكتوك في العياط 15 يوما

جددت النيابة حبس 3 متهمين بإنهاء سائق توكتوك في العياط 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد استدراج السائق لتوصيلهم إلى منطقة زراعية حيث حدثت الواقعة، ومحاولتهم سرقة درجته النارية، وحين رفض أنهوا حياته.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات، عن أنّ المتهمين الثلاث استدرجوا سائق توكتوك إلى منطقة زراعية بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، عن طريق ركوب 2 منهم للتوكتوك، وطلبهم من المجني عليه توصيلهما إلى مكان طريقه خال من السكان ينتظرهم فيه المتهم الثالث، بهدف أضمروه في نفوسهم وهو سرقة دارجته النارية التي هي مصدر دخله، ولما أبى أن يفرط فيها غافله أحد المتهمين بتسديد طعنة نافذة إلى صدره، ليبلغ إجمالي الطعنات 4، ويسقط على الأرض يصارع الموت.

ولم يعبأ المتهمون الثلاثة لما أصاب الشاب، وسرقوا الدراجة ولاذوا بالفرار، وحاول المجني عليه الاستغاثة أو طلب العون والمساعد، لكنه لم يجد من يعينه فكان المكان خاليا، وخلال وقت قصير عثر عليه أحد المارة الذي أسرع على الفور بنقله إلى المستشفى لإسعافه، ولكن لم يمض وقت طويل حتى لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة مفارقا للحياة.

المجني عليه يكشف تفاصيل الواقعة قبل وفاته

وكشف الشاب قبل وفاته عن حقيقة ما أصابه لضباط الشرطة الذين توجهوا إلى المستشفى، عقب تلقيهم البلاغ من إدارة المستشفى عن وصول الشاب المذكور حالته سلفا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة، وبمواجهتم اعترفوا بفعلتهم وأنّهم باعوا التوكتوك عن طريق شقيق لأحدهم مقابل 38 ألف جنيه تقاضوا منهم 10 آلاف جنيه، وتجري النيابة العامة متابعة سير التحقيقات في الواقعة.