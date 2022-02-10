محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير السواقي
كتب:
أسماء أبو السعود
01:59 م | الخميس 10 فبراير 2022
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير منطقة السواقي
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية النهائية لتطوير منطقة السواقي بوسط مدينة الفيوم، في المدة الزمنية المحددة، مُشددا على مراعاة البعدين البيئي والجمالي للمنطقة، نظرا لأنّها مقصدا سياحيا مهما ومعلما من المعالم الحضارية للمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف زراعة شجيرات الزينة والمساحات الخضراء والأماكن المجانية المفتوحة، مع استغلال المشهد المائي لبحر يوسف، لجعل المنطقة متنفسا لأهالي الفيوم، وذلك خلال جولة تفقدية له بالمنطقة، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.
نسب الإنجاز التي تم تنفيذها
واستمع محافظ الفيوم، إلى نسب الإنجاز وآخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها في المشروع، حيث أوضح مسئولو الشركة المنفذة أنه تم الانتهاء من إنشاءات المطاعم والكافتيريات، وأعمال إنشاء المسرح الروماني، والنصب التذكاري، فضلا عن مناطق البحيرات الصناعية.
كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقي بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الانتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، إضافة لأعمال الطريق الموازي للبحر، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بداية الشهر القادم.
تطوير السواقي يحافظ على هوية المحافظة
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري، لإعداد مخطط تطوير متكامل لمنطقة السواقي، التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة.
مراعاة المظهر البيئي والحضاري
وشدد محافظ الفيوم على أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئي والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي، من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكدا على أنّ المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.
السواقي ستعمل بنظام حق الانتفاع
الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه، لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية به، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدا اقتصاديا للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية ومحاور مرورية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.