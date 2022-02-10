محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير السواقي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية النهائية لتطوير منطقة السواقي بوسط مدينة الفيوم، في المدة الزمنية المحددة، مُشددا على مراعاة البعدين البيئي والجمالي للمنطقة، نظرا لأنّها مقصدا سياحيا مهما ومعلما من المعالم الحضارية للمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف زراعة شجيرات الزينة والمساحات الخضراء والأماكن المجانية المفتوحة، مع استغلال المشهد المائي لبحر يوسف، لجعل المنطقة متنفسا لأهالي الفيوم، وذلك خلال جولة تفقدية له بالمنطقة، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

نسب الإنجاز التي تم تنفيذها

واستمع محافظ الفيوم، إلى نسب الإنجاز وآخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها في المشروع، حيث أوضح مسئولو الشركة المنفذة أنه تم الانتهاء من إنشاءات المطاعم والكافتيريات، وأعمال إنشاء المسرح الروماني، والنصب التذكاري، فضلا عن مناطق البحيرات الصناعية.

كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقي بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الانتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، إضافة لأعمال الطريق الموازي للبحر، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بداية الشهر القادم.

تطوير السواقي يحافظ على هوية المحافظة

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري، لإعداد مخطط تطوير متكامل لمنطقة السواقي، التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة.

مراعاة المظهر البيئي والحضاري

وشدد محافظ الفيوم على أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئي والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي، من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكدا على أنّ المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

السواقي ستعمل بنظام حق الانتفاع

الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه، لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية به، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدا اقتصاديا للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية ومحاور مرورية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.