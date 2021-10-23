بطلات «بداية الخيط» يكشفن كواليسه.. وإحداهن توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

روت بطلات الفيلم الوثائقي «بداية الخيط»، عن كواليس مشاركتهن في العمل الفني، وحضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك خلال استضافتهن ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة.

«سماء» توجه رسالة مؤثرة لوالدتها: حاطة أملها علينا

وقالت سماء الميرغني، إحدى بطلات «بداية الخيط»، إنها مشاركة في مبادرة «دوي»، ومن خلالها جرى اختيارها للمشاركة في الفيلم كممثلة عن محافظة أسوان، لافتة أن عائلتها لم تشعر بالقلق حيال مشاركتها في الفيلم، لأنها لم تكن المشاركة الأولى لها، وبالتالي كانوا متحمسين للتجربة.

ووجهت «سما»، رسالة مؤثرة لوالدتها، قائلة: «ماما من النوع اللي بتتأثر بسرعة، وتضع أمالها في بناتها الأربعة، أمي بطل حياتي وإخواتي وأبي، أسرتي كلها».

آلاء: والدي استحمل كلام الناس عشان خلف 3 بنات وقالي تعليمك اللي هينجيكي منهم

من جانبها قالت آلاء ثروت، إحدى المشاركات في العمل، إن مشاركتها كانت من خلال مبادرة «دوي» أيضًا، والتي انضمت لها منذ أكثر من عامين، وقبلها كانت تشارك في العديد من المعسكرات التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتشاركت مع أصدقائها البنات بالخبرات التي اكتسبتها، لافتة إلى أن مخرجة العمل الفني ريم أسامة، تعاملت معهن كصديقة لتحكي كل شخصية فيهن عن حياتها بشكل واقعي.

وأضافت «آلاء»، أن أكثر شخص كان يدعمها هو والدها، حيث كان يصبر على أحاديث الناس كونه أنجب 3 بنات وولدا، «قالوله بناتك كتير وآخرهم كام سنة ويتجوزوا، وهو كان بيبعدنا عن أي حاجة تضايقنا، ويقولي تعليمك يا آلاء هو اللي هينجيكي من المجتمع ده».

نورا: المخرجة أعدت لنا السيناريو لنحكي من خلاله قصة حياتنا

وقالت نورا رشيد، إحدى بطلات الفيلم الوثائقي، إنها كانت متطوعة في إحدى الجمعيات بمحافظتها، ثم طلبت منها المخرجة ريم أسامة، أن تشارك في العمل الفني، وطرحت عليها بعض الأسئلة، فاكتشفت أنها أعدت لها سيناريو تحكي من خلاله قصة حياتها.

ولفتت «نورا»، إلى أن أخاها كان يدعمها، ويصحبها معه في المعسكرات والتدريبات أو الاحتفاليات، ولكنها لم ترغب في البداية، إلا أنه أصر على تشجيعها.