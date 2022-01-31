التضامن: المشاكل الاجتماعية سبب تواجد كبار وأطفال بلامأوى في الشارع

أكد حسنى يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أن الأوضاع الاجتماعية تعد من الأسباب الرئيسية لتواجد الكبار والأطفال بلا مأوى فى الشارع، ومنها المشاكل الاجتماعية والعنف الأسري، وعلاقة الزوج بزوجته، والمشاكل النفسية والعقلية عند بعض الحالات، موضحا أن المتواجدين بلا مأوى بالشارع ويعانون من مشاكل نفسية وعقلية يفتقدون كل شيء، ويجرى إيداعهم بالمصحات النفسية بعد الاستعانة بمحضر شرطة نظرا لفقدانهم أوراق الثبوتية.

إحالة الأطفال والكبار بلا مأوى إلى دور الرعاية

وأوضح «يوسف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فريق أطفال وكبار بلا مأوى يعمل في 14 محافظة بينما يعمل فريق التدخل السريع في باقى محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه يتم الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والكبار المتواجدين بالشارع تجرى إحالتهم إلى مؤسسات الرعاية، لحمايتهم من الأخطار التى يتعرضون لها فى الشارع، خاصة فى ظل موجات الطقس البارد الشتوية.

وأشار «يوسف» إلى أن هناك بعض الحالات المصابة بأمراض عقلية، ترفض الذهاب مع الفريق، وتكون شديد العصبية، فيجرى التعامل معها بهدوء ويوفر لها الفريق وجبة ساخنة وبطانية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وبنك الطعام المصري.

2345 خدمة طبية وإسعافات أولية لكبار بلا مأوى

من جانبه، أكد المشروع القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، فى تقرير صادر عنه، أنه جرى تقديم 2345 خدمة طبية وإسعافات أولية لكبار بلا مأوى، و1484 بطانية للمتواجدين بالشوارع منذ يناير 2019 وحتى 2021، كما جرى تحرير 184 محضر ثبوت وأوراق ثبوتية لأشخاص بلا ماوى خلال تلك الفترة، ودمج 647 شخصا من كبار بلا مأوى.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 2019 وحتى ديسمبر 2021 جرى التعامل مع 3 آلاف و293 رجلا بلا مأوى، و1599 سيدة بلا مأوى بإجمالى 4892 من الكبار بلا مأوى.