توقعات بتراجع استخدام لقاحات كورونا 80% في 2022 بعد انتشار أوميكرون عالميا

قالت شركة «سي في إس هيلث كورب» وهى شركة صيدليات أمريكية عملاقة إنه من المتوقع أن يتلاشى الطلب على اختبارات ولقاحات فيروس كورونا هذا العام، حيث يتبين أن الفيروس ينحسر بعد أن أصاب متحور أوميكرون ملايين الأشخاص في الأشهر الأخيرة.

ونقل موقع «فارماسوتيكال تكنولوجي» الدولي عن شركة الصيدليات الأمريكية العملاقة أنها تتوقع إجراء حوالي نصف عدد الاختبارت لفيروس كورونا فقط، في حين من المتوقع أن تقل نسبة من يتم إعطائهم لقاح كورونا بنسبة تصل إلى 80% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

الإصابات في أمريكا تتجاوز 77 مليون منذ بداية الجائحة

ولفت موقع «فارماسوتيكال» إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت الإصابات بفيروس كوفيد-19 فيها حتى الآن 77 مليون إصابة، وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 912 ألف وفاة، وفقا لبيانات جامعة «جونز هوبكنز».

وتخطط الإدارة الأمريكية لطرح لقاحات كوفيد-19 للأطفال تحت سن الخامسة في أقرب وقت، وربما يبدأ طرح اللقاحات لهذا السن بداية من 21 فبراير، فيما تدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن باستخدام لقاحي «فايزر» و«موديرنا» لهذه الفئة العمرية على الرغم من أنه لم يحقق الأهداف المرجوة في تجربته على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام.

بريطانيا وإيطاليا تسعيان للتخلص من قيود الفيروس

وفي أوروبا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ينوي إلغاء آخر قيود كوفيد-19 المحلية في إنجلترا، بما في ذلك شرط العزل الذاتي الأشخاص المصابين بالفيروس، خلال أقل من أسبوعين.

أما إيطاليا فتخطط لزيادة السعة في ملاعب كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية في الهواء الطلق إلى 75٪ اعتبارا من أول مارس، وفقا لوزارتي الصحة والرياضة في البلاد، والهدف من ذلك إعادة الملاعب إلى كامل طاقتها تدريجيا، إذا استمر الانخفاض في حالات الإصابة بالفيروس.

انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في الصين

وفي قارة آسيا، أبلغت الصين عن ثماني إصابات محلية بفيروس كورونا، اليوم، بانخفاض عن عدد الحالات اليومية التي شوهدت لعدة أشهر، حيث حاربت الدولة، التي كانت نقطة انطلاق الوباء، نوبات متزامنة من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وجميع الإصابات باستثناء حالة واحدة جائت من بلدة بايس الحدودية الجنوبية الغربية التي شهدت حوالي 200 حالة في أقل من أسبوع، حيث تفشى متحور أوميكرون خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع الماضي.