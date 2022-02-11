درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-2-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم حالة من الاستقرار في حالة الطقس، اليوم، إذ تسجل درجات الحرارة العظمي 18 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية.

وسيكون طقس مائل للبرودة ، خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبري، والوجه البحري، في حين أنه سيكون معتدلا على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد، ومدن محافظة جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، تتراوح ما بين 7-10 درجات، على معظم أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد البرودة، تصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة ظهور الشبورة المائية، على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية، ومحافظة القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة وشمال الصعيد، كما يتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشرقية، واستمرار نشاط الرياح على مدن جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 18- 10

شبين الكوم 18 - 11

دمنهور 18- 10

بلطيم 17- 10

مطروح 16- 11

السلوم 15- 10

سيوة 17- 06

بورسعيد 17- 09

دمياط 17- 11

الزقازيق 18- 10

المنصورة 18- 10

الإسماعيلية 18- 10

السويس 18- 10

العريش 17- 11

رفح 17- 10

رأس سدر 19- 11

نخل 17-06

نويبع 19- 13

طابا 17- 14

كاترين 14- 00

الطور 22-12

شرم الشيخ 21-14

الغردقة 20- 12

مرسى علم 20- 12

الفيوم 18- 05

بني سويف 18-06

المنيا 19-05

أسيوط 19- 05

سوهاج 19 -05

قنا 20- 07

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-08

أبو سمبل 20-10

الوادي الجديد 19- 09

شلاتين 22- 12

أبو رماد 21- 12

حلايب 20- 14

رأس حدربة 20- 14.