تفاصيل مكافأة أطباء امتياز الأسنان والعلاج الطبيعي: تصل لـ2200 جنيه

يتساءل الكثيرون عن معدلات الزيادة التي حدثت في مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتلك التخصصات.

ووفقا للقرار، سيحصل أطباء الامتياز في تخصصات طب أسنان على مبلغ 2200 جنيه شهريًا، وسيحصل أطباء امتياز العلاج الطبيعي على مبلغ 2000 جنيه شهريًا، وسيحصل خريجي التمريض العالي في مكافأة الامتياز على مبلغ 2000 جنيه شهريًا.

وأعلن مجلس الوزراء، أن التكلفة المالية لهذا الإجراء تقدر بنحو نصف مليار جنيه، كما وافق المجلس على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.

توجيهات الرئيس بزيادة مكافأة الامتياز

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، وأن تُصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

مزاولة مهنة طب الأسنان

كانت نقابة أطباء الأسنان خاطبت وزير المالية، في وقت سابق للتأكيد على أن المادة 5 من القانون رقم 136 لعام 1988 بتعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 573 لعام 1954، أكدت على معاملة خريجي كلية طب الأسنان خلال سنة التدريب الإجباري المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجي كليات الطب البشري خلال فترة تدريبهم، فضلًا عما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون 154 لعام 2019 بتعديل قانون 415 لعام 1954 على منح المتدرب خلال مدة التدريب مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة «الطبيب المقيم».