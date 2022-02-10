إحالة المتهم بقتل «عروس قليوب» للمفتي.. والنطق بالحكم 6 مارس

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، أوراق «أحمد أ ر» العريس المتهم بقتل عروسته ليلة حنتها في قليوب، والمعروفة إعلاميا بـ«قضية عروس قليوب»، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

واستقبلت أسرة عروس قليوب الحكم بفرحة، وقالت إنه القصاص العادل من القاتل، وأكدت والدتها عقب صدور الحكم إن «الله لم يضيع حق ابنتها التي قُتلت غدرا، وإن إعدامه هو القصاص العادل».

وكانت نيابة قليوب أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب ضبطه واعترافه بقتل «عروس قليوب»، بعد أن استدرجها ليلة الحنة بحجة عدم حبه لها ورغبته في عدم استكمال الزواج منها، والذي كان محدد بعد يوم الحادث بساعات.

توجيه تهمة القتل العمد

ووجهت النيابة للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليها بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض «سكين»، ثم استدرج المجني عليها بأن هاتفها وطلب منها النزول خلف المنزل، ثم سدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها إلى أن لقيت مصرعها في الحال.

اعترافات المتهم بقتل عروس قليوب

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم بقتل عروس قليوب باعترافات تفصيلية جاء فيها، أنه تزوجها وعقد قرانه عليها غصبا عنه، ولم يكن يحبها وتخلص منها مع قرب ليلة الدخلة ليتزوج من أخرى أحبها.

كما اعترف المتهم، بأنّه وضع حيلة ذكية للتخلص من عروسه وإبعاد الشبهات عنه، من خلال استدراجها بمكالمة هاتفية يوم الحنة في منزل أهلها، ولحبها وثقتها به خرجت للقائه بجوار منزلها في عزبة «آل عطا الله» بقليوب، حيث سدد لها عدة طعنات تسببت في جرح ذبحي لها بالرقبة، ثم ألقى بالجثة في أرض فضاء بجوار المنزل، واختفى عندما بدأت عمليات البحث عنها، حيث خرج مع الأهل والأصدقاء للبحث عنها، وعندما وجدوها قتيلة نقلها لمشرحة المستشفى مع والدها والعائلة، استكمالًا لخطته.

وأوضح المتهم أنّه بعد قتل عروسه استولى على الهاتف الخاص بها وأخفاه مع سلاح الجريمة حتى لا ينكشف أمره، ولكن بتضييق الخناق عليه في التحقيقات انهار واعترف بجريمته.