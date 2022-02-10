العراق وألمانيا يبحثان التعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع السفير الألماني بالعراق أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين كل من العراق وألمانيا، والتعاون الأمني والاستخباري بينهما لمكافحة الإرهاب.

اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي والمستشار الألماني

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الخميس، أن الأخير بحث في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وهنأ الكاظمي المستشار الألماني على تسلمه مهام منصبه، متمنيا أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار.

ونوّه الكاظمي، وفقا للبيان، بأهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدي الأول، وتم التأكيد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وشهدت المباحثات الهاتفية، تأكيد أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية، كما تم التطرق إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

إشادة ألمانية بالدور المتنامي للعراق إقليميا

من جهته، أشاد المستشار الألماني بالدور المتنامي للعراق إقليميا في تقريب وجهات النظر والتهدئة، مرحبا بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين.