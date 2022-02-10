فواتير يمكن دفعها عن طريق الهاتف المحمول.. «مش هتنزل من بيتك»

في كثير من الأحيان، يضطر المواطنون إلى الذهاب للشركات الخاصة بالمرافق المختلفة، حتى يستطيعون دفع الفواتير الخاصة بهم حتى لا تتراكم عليهم الديون لتلك الشركات، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة، منها عدم ذهاب محصل قيمة الفواتير للمنزل الخاص بالمواطن، مثل ما يحدث مع محصل فواتير الكهرباء والغاز المياه، ما يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى لسداد قيمة تلك الفواتير دون الذهاب للشركة المختصة.

واهتماما من «الوطن» بما يبحث عنه المواطنون، وتسهيل توفير جميع الخدمات لهم، نقدم من خلال هذا التقرير الفواتير التي يمكن دفعها من خلال الهاتف المحمول، دون أن يكون هناك حاجة للمواطن للذهاب للشركة لدفع قيمة تلك الفواتير، بالإضافة إلى كيفية دفعها، كالتالي:

فواتير يمكن دفعها من خلال الهاتف المحمول

يمكن للمواطنين أن يقوموا بدفع فواتير المرافق الخاصة بهم، من خلال الهاتف المحمول عن طريق تطبيق «فوري»، وتتمثل تلك الفواتير في التالي:

1- فواتير الكهرباء

إذ يتيح التطبيق للمستخدمين فرصة دفع فواتير الكهرباء الخاصة به من خلال التطبيق عبر الهاتف المحمول، دون الذهاب إلى الشركة أو أحد فروع فوري.

2- فواتير المياه

كثيرا ما يتأخر محصل فاتورة المياه على المواطنين، ما يجعلهم يتأخرون في دفع الفواتير الخاصة بهم، وحتى لا يتعرضون لانقطاع المياه عنهم، يمكنهم دفع الفواتير الخاصة بهم من خلال التطبيق.

3- فواتير الغاز

يعد الغاز الطبيعي من أهم المرافق التي يحرص المواطنون على الحصول عليها، وتحرص شركات الغاز الطبيعي على إرسال المحصل الخاص بها للمواطنين لتحصيل قيمة الفواتير، ولكن قد ينقطع المحصل عن تحصيل الفواتير الخاصة بهم، ما يؤدي إلى تراكم الفواتير عليهم، لذلك يوفر تطبيق «فوري» للمواطنين خدمة دفع الفواتير من خلال الهاتف المحمول.

4- فواتير الإنترنت

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت المنزلي، شيئًا مهمًا وأساسيًا بالنسبة للمواطنين، فإذا لن يقوم المواطن بدفع قيمة الفاتورة الشهرية، لا يتم تجديد الباقة الخاصة به، لذلك لا يسمح المستخدمين بتراكم الفواتير الخاصة بالإنترنت عليهم حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة، ويتيح تطبيق فوري لهم خدمة دفع الفاتورة من الهاتف المحمول.

ويمكن للراغبين في دفع تلك الفواتير المختلفة والسالف ذكرها، عن طريق تحميل تطبيق عبر الهاتف من هنــــــــــــا.