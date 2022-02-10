الحكومة: فقدنا 500 ألف فدان زراعي في 40 سنة.. وعقوبات التعدي ستطال المقاول

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح ملفا بالغ الأهمية للدولة وأصبح أمنا قوميا، لافتا إلى أنه على مدار الـ40 سنة الماضية فقدنا ما بين 400 إلى 500 ألف فدان زراعي.

عقب صدور القانون سيتم تطبيق العقوبات على الفور

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن الدولة تتوسع الآن في الرقعة الزراعية لأن عدد السكان يزيد 2.5 مليون نسمة سنويا، والأمر لا يتحمل فقدان متر واحد من الأراضي الزراعية.

وأشار «سعد»، إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لاعتبار مخالفة التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وستتم مصادرة المبنى، وسيتم تطبيق غرامة مالية على المتعدي والمقاول، وعقب صدور القانون سيتم تطبيق العقوبات على الفور.

هذا التطبيق لن يكون بأثر رجعي

وأكد أن القرارات الصارمة التي اتخذتها الحكومة بشأن المتعدين على الأراضي الزراعية، من حيث وقف جميع أشكال الدعم واعتبار الجريمة مخلة بالشرف وفقدان الجاني منصبه ولا يستطيع الحصول على نوع معين من الوظائف التي تعتمد على الانتخابات، لن تطبق بأثر رجعي.

من ناحية أخرى، قال «سعد»، إن اليوم تم عقد أول اجتماع للجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان لإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، متابعا: «الحكومة جادة على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة الحساسة والشائكة والأمر ليس مستحيلا».

وأوضح أن قانون الإيجار القديم الذي يجري العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، لافتا إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق جميع الأطراف، كما أنها ستعطي مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.