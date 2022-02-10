ظهرت منذ قليل، نتيجة إعدادية القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم، باسم الطالب واسم الإدارة التعليمية التابع لها والمدرسة والدرجات التي حصل عليها في جميع المواد سواء المضافة للمجموع أو غير المضافة للمجموع، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

تصحيح نتيجة إعدادية القاهرة 2022 تم بدقة وشفافية

وقال ياسر أنس، مدير التعليم العام بالمديرية، إن نتيجة إعدادية القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس متاحة الآن على موقع المديرية، موضحًا أن النتيجة جرى إعلانها عقب الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمراجعة تصحيح ورصد درجات الطلاب في المقررات الدراسية، مؤكدا أن التصحيح تم بدقة وشفافية عالية.

نتيجة إعدادية القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ظهرت منذ قليل

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة إعدادية القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لا يوجد بها ترتيب أوائل الطلاب، لأن ترتيب الأوائل يجرى بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا على مستوى المديرية، مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير التعليم العام، أنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة إعدادية القاهرة 2022 اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 فبراير الجاري، موضحا أن تلقي طلبات التظلم تستمر لمدة 15 يوما، مشددا على الكلاب بضرورة استيفاء كافة الشروط الخاصة بالتظلم سواء من حيث سداد المبلغ المقرر لذلك أو طلب التظلم.

خطوات الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- الدخول على موقع المديرية.

- كتابة رقم الجلوس.

- تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بدرجات الطالب.

يذكر أن مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات بدأت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وأبرزها محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة، وأوضحت المديريات أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، ولم ترصد أي مشكلات واجهت الطلاب حول مستوى الأسئلة أو ورق الإجابة.