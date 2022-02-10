«معرض الكتاب»: المكان الجديد ساهم في زيادة عدد الناشرين الأجانب

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنهم لاحظوا عند إقامة المعرض في المكان القديم عزوف عدد كبير من الناشرين العرب والأجانب، ولكن بعد الانتقال للمقر الجديد كان الهدف الأساسي من القائمين على المعرض هو الحفاظ على معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأن عدم وجود ناشرين عرب أو أجانب يُفقده الصيغة الدولية.

بيومي: بدأنا نشتغل لجذب أكبر عدد من الناشرين العرب

أضاف «بيومي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أنهم عملوا على جذب مزيد من الناشرين والكتاب العرب والأجانب من خارج مصر إلى المعرض، مع إطلاق دعايا خاصة للمعرض في مكانه الجديد، موضحًا: «بدأنا نشتغل علشان نجذب أكبر عدد ممكن من الناشرين العرب، وده اتحقق السنة دي ووصلنا لزيادة عن 290 دار نشر عربية وأجنبية».

توسيع ممرات المعرض لتحقيق التباعد الاجتماعي

أوضح مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن إدارة المعرض عملت على توسيع الممرات الخاصة به من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحاضرين، معقبًا: «كنا بنتعب كثير لتحقيق ده وفيه شباب متطوعين كتير بيساعدونا وكمان وزارة الصحة، وعملنا المعرض كأنه فاترينا لعرض الكتب، بحيث الممرات تسع الجمهور، ومحدش يدخل جوه الأجنحة علشان الزحام، وده أدى شكل كويس للمعرض كأننا عملنا فاترينا للمعرض بكل الأجنحة الموجودة».

وأكد أن كل جماهير المعرض لم يضطروا إلى لمس الكتب لأنها معروضه جميعًا أمامهم، مضيفًا: «الممرات الواسعة ساعدت الناس تعرف تتحرك، وكل الكتب المعروضه في دار النشر كانت متشافه، ومكنش الشخص محتاج يدخل دار النشر من جوه».