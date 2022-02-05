غدا..انطلاق المرحلة الثانية للموجة 19 لإزالة التعديات

تنطلق غداً المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمجارى المائية وتستمر من 6 حتى 26 فبراير الجاري، وأكدت وزارة التنمية المحلية على وجود تنسيق بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لانطلاق الحملات وعدم التهاون مع المخالفات المستهدفة، مشددة على التصدى بكل حزم لأى محاولة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون.

جدول زمنى لكل محافظة

وأكدت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها، على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لكل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية سواء رى أو أوقاف أوآثار أو زراعة مع العمل على منع التعديات مرةأخرى والحفاظ على الاراضى المستردة خاصة فى فترات الاجازات ،والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة موقف التنفيذ لقرارات الإزالة ، فضلا عن التواصل المستمر مع لجنة استراداد أراضى الدولة لمواجهة أى تعديات بمجرد رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأى مخالفات جديدة.

إزالة التعديات بحلوان

وفى سياق متصل، تقوم أجهزة محافظة القاهرة بإزالة التعديات على أراضي الدولة بحلوان في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي أراضي أملاك الدولة واعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، وتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضمن المرحلة الثانية من الموجه التاسعة عشر علي مساحة 2240 م تقريباً وإزالة حالات في المهد علي مساحة 350م تقريباً وذلك بمنطقة كفر العلو بشارع ترعة الخشاب بنطاق حى حلوان، وذلك بمعاونة الاجهزة المعنية وبمشاركة العميد نائب مأمور قسم شرطة حلوان والقوات الشرطية ومدير جمعية كفر العلو للاصلاح ، وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان رقم 985 لسنه 2022 ادارى حلوان.