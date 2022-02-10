«الري»: بدء المرحلة الثانية من حماية «شاطئ الأبيض» في مطروح

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة بدأت فى تنفيذ أعمال المسح الأولية (البحرية والبرية) لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، والعملية عبارة عن تثبيت 20 حاجزاً لحماية كورنيش الأبيض الجديد بطول نحو ٤ كيلومترات، ومن المقرر أن تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.

وأضاف أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع تم إنشاء (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز أمــواج بأطوال من ٥٠ إلى ٧٥ متراً تقريباً، بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً، كما تم انتهاء مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح، من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحى القريب والموازى لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.

كما تجرى حالياً أعمال حماية قلعة قايتباى والأحواض السمكية الأثرية بالمنتزه، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية والرمل، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.