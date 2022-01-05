إحالة الغنوشي ومسؤولين تونسيين سابقين للقضاء في جرائم انتخابية

أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، بإحالة راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المجمد وزعيم حركة النهضة التونسية، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونبيل القروي، المرشح الرئاسي التونسي السابق، وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي السابق، إلى القضاء للتحقيق في تهم ارتكاب جرائم انتخابية.

اتهامات يواجهها الغنوشي

ويواجه الغنوشي ومسئولون تونسيون سابقون العديد من الاتهامات تتعلق بمخالفة قوانين الإشهار السياسي بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، بجابب العديد من الجرائم التي ينص عليها في القانون الانتخابي، بحسب ما ورد في وسائل إعلام تونسية.

مطالبات قيس سعيد بفتح تحقيق

وتأتي هذه التحركات عقب مطالبة الرئيس التونسي، قيس سعيد، السلطات القضائية بتونس، بفتح تحقيق في عدد من الجرائم الانتخابية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وملاحقة المتورطين فيها.