العراق يرفع سعر بيع خام البصرة إلى 1.30 دولار للبرميل

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث اقتصادية، منها قيام السلطات العراقية، برفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس إلى 1.30 دولار للبرميل، فيما شهدت بورصة نيويورك، عند إغلاقها تراجعا في مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية.

قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس إلى 1.30 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وبذلك يرتفع السعر فوق متوسط سعر خامي عمان -دبي، بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق، كما حدد العراق سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر نفسه عند 1.80 دولار، دون متوسط سعر خامي عمان-دبي، بما يعادل زيادة 95 سنتا.

«سوناطراك» توقع اتفاقية تفاهم مع «النفط» الليبية من أجل استئناف نشاطها في البلاد

وفي الجزائر، وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز «سوناطراك»، اتفاقية تفاهم مع «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبية من أجل استئناف نشاطها في مجال التنقيب المتوقف بسبب الأزمة الأمنية في ليبيا، وقالت «سوناطراك»، إنها وقعت مع «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبية، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بينهما في مجال قطاع النفط والغاز، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت الشركة الجزائرية، أن المذكرة تهدف إلى استئناف نشاط «سوناطراك» في ليبيا من اجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، فيما أكد المدير التنفيذ لـ الشركة، توفيق حكار في تصريحات، إن «سوناطراك»، سبق له استثمار 150 مليون دولار وتنوي استثمار 50 مليون دولار أخرى في 3 قطع استكشافية في غدامس قرب الحدود الليبية الجزائرية.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله أن احتياطات الغاز المعلنة في بلاده تصل إلى 55 تريليون متر مكعب، ويمكن أن يصل الرقم إلى الضعف باحتساب الاحتياطي في عرض البحر.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التونسية، خالد الشلي، إن الشركة تعتزم تسريح نحو 1000 من موظفيها خلال عامين أو 3 سنوات تبدأ في 2022 في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في الشركة المملوكة للدولة.

تراجع مؤشر «ناسداك» 2.10 %.. ويسجل 14185.64 نقطة

وفي الولايات المتحدة، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، تراجعاً عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وانخفض مؤشر «ناسداك»، 304.73 نقاط أو 2.10 % ليسجل عند الإغلاق، 14185.64 نقطة، فيما فقد أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، متراجعاً 83.13 نقطة أو 1.81% ليحقق 4504.05 نقاط،

بدوره، تراجع، مؤشر «داو جونز» الصناعي 526.33 نقطة أو 1.47% ليسجل عند إغلاق جلسات التداول، 35241.69 نقطة.