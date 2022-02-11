الرئيس الفلسطيني: نرفض قبول استمرار إسرائيل في ممارساتها العنصرية

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدة أحداث هامة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها زيارة وزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بيربوك»، لرام الله، ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، أكدت خلالها التزام بلادها بدعم السلام وفق حل الدولتين.

وفي إسرائيل، قال منصور عباس، رئيس حزب القائمة العربية الموحدة «راعم»، وتعود أصوله لجماعة «الإخوان»، إنه لن يستخدم لفظ الفصل العنصري لوصف العلاقة بين اليهود والعرب داخل إسرائيل.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إنه يرفض قبول استمرار الوضع الحالي الذي تحاول إسرائيل من خلاله تكريس احتلالها وممارساتها العنصرية في الأراضي المحتلة.

وشدد «عباس»، خلال اللقاء على أهمية تدخل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وبرلين لما لها وزن سياسي كبير للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تدمر حل الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وزيرة الخارجية الألمانية: برلين ملتزمة بدعم السلام وفق حل الدولتين

وأكد «عباس»، حرص فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة مع ألمانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين الألماني والفلسطيني، فيما قالت الوزيرة الألمانية، إنّ برلين ملتزمة بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين تعول على الدور الألماني الفاعل والمؤثر، داعيا برلين لاستعمال علاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بالعدول عن موقفها بشأن العودة للمفاوضات والالتزام بالشرعية الدولية.

وأشار «المالكي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع «بيربوك»، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى أن المشكلة القائمة حاليا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت الذي يرفض الجلوس مع عباس، تتلخص في رفض مبدأ حل الدولتين ومبدأ التفاوض مع الجانب الفلسطيني وتؤكد على حقها في المزيد من البناء الاستيطاني خارج القانون الدولي.

«بيربوك» تؤكد موقف بلادها الرافض للتوسع الاستيطاني

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، موقف بلادها الرافض للتوسع الاستيطاني وسياسة هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين، داعية إلى تقوية وتعزيز المؤسسات الفلسطينية للوصول إلى هدف بناء الدولتين عن طريق المفاوضات، ولفتت «بيربوك»، إنّ حل الدولتين الخيار الأفضل كي يستطيع الفلسطينيون والإسرائيليون أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

ودعت الحكومة الفلسطينية، أمس الخميس، برلين إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق الإيمان بحل الدولتين، وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال استقباله لوزيرة الخارجية الألمانية، مطالبته بالضغط على المحتل الإسرائيلي لاحترام الاتفاقيات الموقعة معها.

وأشار «أشتية»، إلى أنّ استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتشار الحواجز والاقتحامات اليومية وحصار قطاع غزة، وعزل القدس عن محيطها، يؤدي إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا في مدينة الخليل

ميدانيا، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شابا يدعى «هاني أبو سنينة»، من شارع السهلة القريب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، بعد قيام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين.

من جانبه، قال منصور عباس، رئيس حزب القائمة العربية الموحدة «راعم»، وهو حزب صغير في إسرائيل، إنه لن يستخدم لفظ «أبارتايد»، أو الفصل العنصري لوصف العلاقات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، رفض القضاء الإداري في فرنسا إصدار قرارا بطرد اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة والذي يبق وأن عمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأحد أقدم السجناء في البلاد المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في 1987.

وفي سياق آخر، روت ناشطة حقوقية أردنية تدعى هالة عاهد، تفاصيل اختراق هاتفها عبر برنامج «بيجاسوس»، الإسرائيلي، مشيرة في تصريح لموقع «خبرني»، الأردني، إلى أن اختراق هاتفها تم بالدخول إلى محادثاتها والصور المخزنة عليه.

وأضافت «عاهد»، أنّ البرنامج يتيح للمخترق التحكم بكل شيء عن بُعد مثل سماع المكالمات وحتى فتح الكاميرا، وتدرس الناشطة الأردنية، إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة الإسرائيلية المطورة للبرنامج إلى أن تظهر مستجدات جديدة.