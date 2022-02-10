توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار خفيفة ومتوسطة وارتفاع درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل بداية من يوم السبت المقبل، بينما يشهد يوم غد الجمعة استمرار حالة عدم الاستقرار، مع توقعات بتساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، وبعض المناطق من وسط الدلتا والقاهرة الكبرى.

طقس الجمعة

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد حالة الطقس غدا الجمعة، استمرار ثكاثر السحب المحملة بالأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، إذ يتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، في حين يستمر نشاط الرياح بشكل متقطع على مدن جنوب سيناء.

طقس السبت المقبل

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه بداية من السبت المقبل، ستعود حالة الاستقرار في حالة الطقس، وذلك على كل مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا، في حين يصبح شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، مع تكون الصقيع على المزوعات في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد الطقس غدا، ظهور الشبورة المائية، على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة ومدن القناة، وكذلك محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس الأحد

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقع بارتفاع طفيف في درجات الحرارة ما بين 2 إلى 3 درجات على عدد من المحافظات، إذ يسود طقس بارد صباحا على الوجه البحري، والسواحل الغربية، والقاهرة الكبري، فى حين يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وشديد البرودة مع بداية ساعات الليل، على كل المدن والمحافظات، مع استمرار تكون الشبورة المائية على شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، والقاهرة ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 21، والصغري 14.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 05

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي24، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.