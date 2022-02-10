«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الكتل الهوائية الباردة مازالت تتدفق من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الجمهورية كافة، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بكميات أكبر من الأمس، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة منخفضة عن الأمس

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ودعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز، أنّ الامطار ستمتد إلى القاهرة الكبرى وتكون خفيفة وبعض مناطق جنوب الوجه البحري، موضحةً أنّ درجات الحرارة تنخفض عما كانت عليه أمس بنحو درجتين، والطقس خلال فترة النهار سيكون باردا على أغلب الأنحاء، وفي فترة الليل سيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة وبخاصة الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر والذي يصل أحيانا إلى حد الصقيع بشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط الرياح

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «مازال هناك نشاط للرياح، وتتراوح سرعتها ما بين 40 و50 كم في الساعة وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار».