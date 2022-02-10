«أستاذ أوبئة»:بدأنا ذروة الموجة الخامسة وانكسارها مرتبط بتراجع الوفيات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الأوبئة وعلم الاقتصاديات، إنّ الفترة الحالية تشهد حاليا ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات في مصر بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الذي يشكل أغلبية الإصابات في الفترة الحالية، ويشكل المتحور الجديد معظم الإصابات التي يتم رصدها، بسبب قدرته على الانتقال بصورة كبيرة بين الأشخاص.

انكسار ذروة الموجه الخامسة نهاية فبراير

وأضاف عنان في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ مصر تشهد حاليا بداية الدخول لذروة الموجه الخامسة من فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون، ومن المتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام المقبلة حتى نهاية فبراير الجاري، مشددا على أن ارتفاع الإصابات والوفيات خلال هذه الموجه في نسق تصاعدي مقارنة بالموجات السابقة ومحتمل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة.

انكسار ذروة كورونا مرتبط بانخفاض الوفيات

وتابع أستاذ الأوبئة وعلم الاقتصاديات، أنه من المحتمل انكسار ذروة الموجه الخامسة مطلع مارس المقبل، وهناك شرطا وحيدا لانكسار ذروة الموجه الخامسة وهو انخفاض معدل الوفيات حتى لو لم يصاحبها انخفاض في عدد الإصابات حيث أن انكسار الموجه مرتبط بانخفاض معدل الوفيات وليس الإصابات.

عدم التهاون بمضاعفات فيروس كورونا

وأوضح «عنان»، أن هناك تهاون من قبل العديد من المواطنين حيث يقلل البعض من خطورة المضاعفات الخاصة بأميكرون وأنها تشبه دور البرد، لافتا إلى أنه حتى حال انخفاض حدة المضاعفات هناك ارتفاع في عدد الوفيات الأمر الذي يثير القلق والحذر، ولابد من التعامل مع متحور أوميكرون بنفس الإجراءات الوقائية التي تم التعامل بها مع المتحورات الأخرى.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

ونوه أستاذ الأوبئة إلى أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية التي تساعد على تقليل العدوى بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الالتزام التام بالحصول على جرعات اللقاح كاملة والحصول على الجرعة التنشيطية لتجنب العدوى للإصابة بمتحور أوميكرون.