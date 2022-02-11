أمطار خفيفة على مدن وقرى شمال سيناء.. ولا تأثير على حركة المرور

تساقطت صباح اليوم الجمعة أمطار خفيفة على غالبية مدن وقرى شمال سيناء، وأكد شهود عيان من مدينة العريش، على أن أمطارا خفيفة تساقطت صباح اليوم على الشوارع الرئيسية بوسط المدينة والمناطق الساحلية والسكنية الأخرى بنطاق المدينة.

الأمطار لم تؤثر على حركة المارة والسيارات

وأضاف الشهود أن الأمطار جاءت خفيفة، ولم تؤثر على حركة المارة والمركبات بشوارع المدينة.

وفى مدينة الشيخ زويد، أكد أبناء القبائل أن أمطارا خفيفة أسكتت الرياح القوية التى كانت محملة بالأتربة، إلا أن الشهود أكدوا على أن الأمطار كانت خفيفة ولم تستمر سوى قرابة ربع ساعة.

وظهرت الغيوم بسماء المنطقة بمدن وقرى شمال سيناء، واختفت شمس النهار بشكل تام، وهبت رياح باردة شمالية شرقية، مما ينذر بتساقط الأمطار الغزيرة خلال الساعات القليلة القادمة.

«العريش» تستعد لمواجهة التقلبات المناخية

وكان مجلس مدينة العريش قد أعلن فى بيان سابق له، عن جاهزية المجلس وشركة المياه والصرف الصحي، بعدد 20 معدة، ما بين سيارات صغيرة ومتوسطة، للتدخل حال تكاثر المياه بنهر الطريق وتساقط أمطار غزيرة.

وأضاف بيان للمجلس اليوم، أن الأمطار التي تساقطت خفيفة ولم تؤثر على سير المارة والمركبات، وأن المجلس بالتنسيق مع رؤساء المدن والمديريات يتابعون الأوضاع المناخية لحظة بلحظة.

وكانت أمس قد هبت رياح شديدة محملة بالأتربة على جميع المناطق، فيما لم تسجل عمليات المحافظة والطوارئ أي من المشكلات التى تسببت فيها الرياح وبرودة الجو بمدن وقرى المحافظة.