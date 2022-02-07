طقس شمال سيناء: أجواء دافئة نهارا وبرودة في فترات المساء

تشهد قرى ومدن شمال سيناء طقسا دافئا، اليوم الإثنين، بعد عدة أيام من التعرض للبرودة والطقس المتقلب، وسطعت الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بمستويات طفيفة على جميع الأنحاء، ليشعر الأهالي بالدفء.

وذكر أهالى سيناء أن أيام «الأربعينية الأخيرة» قد بدأت، وهي تبدأ فى اليوم الخامس من شهر فبراير كل عام، وتكون الأجواء باردة وقت المساء فقط، بينما تسطع الشمس ويشعر الأهالي بالدفء نهارا.

استمرار تنظيف الشوارع

استمر مجلس مدينة العريش، لليوم الثالث على التوالي، في العمل على تنظيف الشوارع من مخلفات المياه والأمطار والرياح التي ضربت المنطقة الأيام الماضية، وقام عمال النظافة التابعين لمجلس المدينة، بتنظيف شوارع 23 يوليو و26 مايو وطريق البحر والبريد وأم القرى القريب من مقر جهاز تعمير سيناء وطريق المستشفى.

وفي مدينة الشيخ زويد، استمرت سيارات المجلس واللوادر في العمل لليوم الثاني، على إزالة أكوام الرمال من أمام المحال التجارية، وإزالة السواتر وفتح جميع الطرق بمنطقة الميدان.

وقال إيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينة، في تصريح لـ «الوطن» إنه تم السماح لأصحاب المحال التجارية، بالعمل على ترميمها وفتحها، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد رصف جديد لمنطقة الميدان، وعمل بيارات صرف صحي بمنطقة الميدان لتصريف مياه الأمطار التي قد تعيق حركة السير بميدان الشيخ زويد.