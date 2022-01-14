رياح محملة بالأتربة بجبال وأودية وسط سيناء وانخفاض شديد بدرجات الحرارة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، انخفاضا في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق عن الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع اختفاء شمس النهار وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة، مع احتمالات تساقط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

ارتفاع أمواج البحر بشكل غير مسبوق

وهبت رياح باردة على جميع الأنحاء بقرى ومدن المحافظة، ما أدى إلى التزام جميع الأهالى البيوت بمدينة العريش، واختفى المارة من الأسواق على الرغم من إجازة الجمعة.

وقال شهود عيان من ساحل البحر لـ«الوطن»، إن أمواج البحر أرتفعت قرابة مترين، وامتدت لأكثر من 10 أمتار باتجاه الشاليهات، وهذا غالبا ما يحدث طوال فترة الشتاء ووقت سقوط الأمطار، وهبوب الرياح الباردة والمحملة بالأتربة.

رياح محملة بالأتربة بجبال وأودية وسط سيناء

وفى مناطق الوسط من سيناء، أكد شهود عيان من أبناء القبائل لـ«الوطن» على أن هناك رياح محملة بالأتربة على جميع الأنحاء القريبة من المناطق الجبلية والحمادات والسهول والهضاب، سواء القريبة من جبل الحلال أو الأخرى القريبة من الجبال الصغيرة خلف نخل والحسنة والقسيمة وبئر بدا، والمناطق الحدودية على الجانب المصرى من الحدود.

مجلس مدينة العريش يعلن استعداداته لأي احتمالات

بدوره، كان العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، أكد في بيان له، على أن مجلس المدينة بالتنسيق مع المديريات، ورؤساء الأحياء وشركة المياه والصرف الصحي، أعلنوا عن كامل الجاهزية لأي احتمالات قد تحدث.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنه تم تسليك جميع بيارات الصرف الصحي، تحسبا لأمطار قادمة، وتم تجريف الزراعات من مجرى الوادي أيضا، تحسبا لسيول قد تأتي من مناطق وسط سيناء حال تساقطت أمطار غزيرة على تلك المناطق.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد حذر في بيان سابق له، من الاقتراب من أعمدة الكهرباء، حال تساقط الأمطار، وحذر من الوقوف أسفل اللافتات الكبيرة أو السير بسرعة كبيرة وقت اشتداد حدة الرياح الباردة أو المحملة بالأتربة.